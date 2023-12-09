Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

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Канцлер Германии Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за остановку поставок газа в Европу и повышение цен на энергоносители. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Это имеет последствия для цен на энергию!» - отметил Шольц во время своего выступления на на съезде Социал-демократической партии Германии.

По словам немецкого канцлера, Германия лишилась половины газа, ЕС - 120 120 миллиардов кубометров. Шольц добавил, что для исправления ситуации немецкое правительство решило повысить объемы закупки газа у Норвегии и начать строительство СПГ терминалов на севере страны.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об удивлении сложившейся экономической ситуации в западных странах. Глава государства отметил, что это «их выбор» отказаться от российских энергоносителей, они сами лишили себя благополучия.