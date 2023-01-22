Пострадавшая от действий футболиста Алвеса требует для него максимально суровое наказание

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Испанская газета сообщает, что пострадавшая от насильственных действий бразильского футболиста Дани Алвеса отказалась от материальной компенсации. Приводится информация, что женщина требует для защитника клуба «УНАМ Пумас» максимально сурового наказания.

Также отмечено, что судья напомнил пострадавшей, что та имеет право на денежную компенсацию за полученные травмы и моральный ущерб. Данные сведения публикует El Pais.

Ранее, 20 января, самый титулованный футболист Дани Алвес был задержан по делу о насилии. Сообщалось, что 30 декабря в одном из ночных клубов Барселоны он совершил насилие над 23-летней женщиной.

Позже «Пумас» расторг контракт с завоевавшим за карьеру 46 титулов Алвесом после его ареста по делу об изнасиловании. Президент клуба Леопольдо Силва заявил, что клуб принял решение с 21 января расторгнуть трудовой договор с игроком.