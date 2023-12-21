ЦАХАЛ уничтожила сеть подземных туннелей ХАМАС в одном из районов Газы

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Армия Израиля уничтожила сеть подземных туннелей палестинских боевиков ХАМАС, которые находились под «элитными» жилыми кварталами в городе Газа, сообщили в ЦАХАЛ. В этом районе под землей укрывались представители высшего военного руководства боевиков.

«Сегодня (в четверг) эта сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом», - говорится в сообщении израильской армии.

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что израильским военным удалось обнаружить самую большую сеть подземных ходов ХАМАС. Она располагается на границе между Израилем и сектором Газа в 400 метрах от КПП «Эрез».

Не исключено, что в туннелях боевики могут держать заложников. Вероятность этого допустил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, об этом сами заявили несколько пленных.