ЦАХАЛ обнаружила крупнейшую сеть туннелей ХАМАС на границе Газы и Израиля

© Фото: Abed Rahim Khatib, dpa Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении самой большой системы туннелей палестинского движения ХАМАС на границе Израиля и сектора Газа в 400 метрах от контрольно-пропускного пункта Эрез.

«ЦАХАЛ разоблачил систему подземных туннелей ХАМАСА, состоящую из туннелей для атак, построенных в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта Эрез. Эта массивная туннельная система, разделяющаяся на ответвления туннелей, простирается более чем на четыре километра», - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

Сообщается, что проектом строительства этой системы туннелей руководил Мухаммад Синвар, брат главы ХАМАС Яхьи Синвара. В настоящее время они находятся под охраной израильской армии, они были обнаружены в ходе операции, проводимой еще несколько недель назад.

По данным Израиля, туннели состоят из железобетона и оснащены электричеством, вентиляцией, канализацией и необходимыми коммуникационными сетями. При этом нередко подобные туннели располагаются под школами и детскими садами, больницами.

Во вторник 12 декабря стало известно о том, что израильская армия начала закачивать морскую воду в туннели ХАМАС. На тот момент проект затопления находился на ранней стадии. При этом в Белом доме отметили, что в подземных туннелях под Газой могут удерживаться заложники.