МО РФ запустило раздел об экипаже МБР-2 ко Дню Неизвестного Солдата
Советская летающая лодка принадлежала 15-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота и базировалась у селения Кихельконна на острове Эзель (Сааремаа).
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации запустило специальный историко-познавательный раздел «В памяти непрерванный полет: хроника экипажа морского разведчика МБР-2» ко Дню Неизвестного Солдата.
Работа по восстановлению имен павших и живых защитников Отечества и воссозданию прошедших событий в российском оборонном ведомстве не прекращается все эти годы. В данном разделе можно узнать о воссозданной истории экипажа гидросамолета МБР-2. В начале этого года поисковики отряда «Находка» обнаружили на озере Дехино Новгородской области советскую летающую лодку, судьбу которой помогли воссоздать сотрудники Центрального архива Минобороны России.