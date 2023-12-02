МО РФ запустило раздел об экипаже МБР-2 ко Дню Неизвестного Солдата

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Напомним, 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Историческая дата была введена Федеральными законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, которые погибли в ходе боевых действий на территории страны или за ее пределами, и чьи имена остались неизвестными.

Ранее к 80-летию со дня завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции и освобождения Гомеля от фашистов Минобороны России запустило историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси». Кроме того, ведомство рассекретило архивы о зверствах фашистов под Гомелем.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.