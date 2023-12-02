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МО РФ запустило раздел об экипаже МБР-2 ко Дню Неизвестного Солдата

01:05 02.12.2023
Советская летающая лодка принадлежала 15-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота и базировалась у селения Кихельконна на острове Эзель (Сааремаа).
МО РФ запустило раздел об экипаже МБР-2 ко Дню Неизвестного Солдата
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации запустило специальный историко-познавательный раздел «В памяти непрерванный полет: хроника экипажа морского разведчика МБР-2» ко Дню Неизвестного Солдата.

Работа по восстановлению имен павших и живых защитников Отечества и воссозданию прошедших событий в российском оборонном ведомстве не прекращается все эти годы. В данном разделе можно узнать о воссозданной истории экипажа гидросамолета МБР-2. В начале этого года поисковики отряда «Находка» обнаружили на озере Дехино Новгородской области советскую летающую лодку, судьбу которой помогли воссоздать сотрудники Центрального архива Минобороны России.

© Минобороны России

МО РФ обнародовало архивные материалы, благодаря которым удалось восстановить имена всех членов экипажа (Валентин Новоселов, Георгий Репин, Дмитрий Гаврилов, Константин Снегур, Анатолий Мурашев, Самуил Гольберг) и выяснить их судьбу.

© Минобороны России

Согласно документам, данный самолет принадлежал 15-й отдельной авиационной эскадрилье ВВС Балтийского флота. Она базировалась у селения Кихельконна на острове Эзель (Сааремаа) - в настоящее время принадлежит Эстонии - и с самого начала Великой Отечественной войны выполняла различные боевые задачи.

© Минобороны России

Напомним, 3 декабря в России отмечается День Неизвестного Солдата. Историческая дата была введена Федеральными законом «О днях воинской славы и памятных датах России» от 4 ноября 2014 года и призвана увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг российских и советских воинов, которые погибли в ходе боевых действий на территории страны или за ее пределами, и чьи имена остались неизвестными.

Ранее к 80-летию со дня завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции и освобождения Гомеля от фашистов Минобороны России запустило историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси». Кроме того, ведомство рассекретило архивы о зверствах фашистов под Гомелем.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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