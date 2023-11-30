Фашисты дрогнули: МО РФ открыло новый раздел к 80-летию освобождения Гомеля

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Десятого ноября 1943 года главные силы Белорусского фронта при поддержке авиации 16-й воздушной армии начали Гомельско-Речицкую наступательную операцию. Несмотря на то, что вермахт имел сильную группировку на данном направлении и хорошо укрепленные опорные пункты к северу от Гомеля, советским войскам удалось форсировать реку Сож и прорвать оборону противника. После успешного выполнения обходного маневра красноармейцы перерезали с юга и севера от города фашистские коммуникации и вынудили врага отступать. После 16 дней ожесточенных боев Красная армия освободила Гомель - крупный областной центр.

Ранее Минобороны России запустило историко-познавательный раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помним - всегда, забыть невозможно» к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов. В числе опубликованных документов - доклад командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Андрея Штевнева.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.