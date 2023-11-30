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Фашисты дрогнули: МО РФ открыло новый раздел к 80-летию освобождения Гомеля

00:50 30.11.2023
Историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси» также посвящен 80-летию со дня завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции.
Фашисты дрогнули: МО РФ открыло новый раздел к 80-летию освобождения Гомеля
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны Российской Федерации запустило историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси» к 80-й годовщине завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции и освобождения города Гомеля от немецко-фашистских оккупантов.

© Минобороны России

Раздел был создан на основе исторических документов из фондов Центрального архива МО РФ, в нем можно узнать о героях-освободителях белорусской земли, их подвигах, тяжелых боях на ближних подступах к Гомелю, а также о преступлениях фашистов против человечности на территории Белорусской ССР.

© Минобороны России

Десятого ноября 1943 года главные силы Белорусского фронта при поддержке авиации 16-й воздушной армии начали Гомельско-Речицкую наступательную операцию. Несмотря на то, что вермахт имел сильную группировку на данном направлении и хорошо укрепленные опорные пункты к северу от Гомеля, советским войскам удалось форсировать реку Сож и прорвать оборону противника. После успешного выполнения обходного маневра красноармейцы перерезали с юга и севера от города фашистские коммуникации и вынудили врага отступать. После 16 дней ожесточенных боев Красная армия освободила Гомель - крупный областной центр.

Ранее Минобороны России запустило историко-познавательный раздел «Киев спасли от мрака нацизма: помним - всегда, забыть невозможно» к 80-летию со дня освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов. В числе опубликованных документов - доклад командующего бронетанковыми и механизированными войсками 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Андрея Штевнева.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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