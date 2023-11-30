Фашисты дрогнули: МО РФ открыло новый раздел к 80-летию освобождения Гомеля
Историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси» также посвящен 80-летию со дня завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции.
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Министерство обороны Российской Федерации запустило историко-познавательный раздел «Герои Сожа и Днепра. Как начиналось освобождение братской Беларуси» к 80-й годовщине завершения Гомельско-Речицкой наступательной операции и освобождения города Гомеля от немецко-фашистских оккупантов.