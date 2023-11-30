«Сожжен на костре»: МО РФ рассекретило архивы о зверствах фашистов под Гомелем

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Помимо историй о героях-освободителях белорусской земли, их подвигах и ожесточенных боях на ближних подступах к Гомелю, можно узнать о преступлениях фашистов в отношении мирных жителей Белорусской ССР. В основу легли исторические документы из фондов Центрального архива российского оборонного ведомства.

В феврале 1944 года в результате расследования, которое было проведено в Гомельской области, в частности в Рогачевском районе, удалось установить многочисленные факты немецких злодеяний. Некоторые из них приведены в опубликованной докладной записке военного прокурора 8-й армии. В документе указано, что оккупанты регулярно проводили массовые расстрелы гражданских лиц, причем убивали мирных жителей с особой жестокостью.

Другой карательной практикой солдат вермахта стал поджог населенных пунктов. В докладе прокурора говорится, что в начале ноября 1943 года они сожгли четыре деревни и одно село Рогачевского района вместе со всеми жителями, запертыми в домах.

«Среди них находились дети, женщины и старики. Пытавшиеся выбежать из горевших домов были расстреляны», - докладывал о результатах расследования военный прокурор 8-й армии.

Согласно другому акту, в деревне Рудня Мариманова также было совершено жутчайшее преступление. Фашисты зверски замучили и убили семью Сатыревых. Документ в деталях описывает зафиксированные на телах убитых увечья. Так, матери семейства, 34-летней Аксинье, нацисты избили лицо прикладом, а также прострелили шею, щеки и правую руку. Ее 8-летней дочери Мане прострелили и проткнули штыком голову. Пятилетний сын Шура был сожжен на костре, а годовалую девочку Тамару убили прикладом по голове.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.