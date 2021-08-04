В суд поступил иск Генпрокуратуры к Абызову и «Альфа-банку» о взыскании $126 миллионов

В Гагаринский суд Москвы поступил иск Генеральной прокуратуры к бывшему министру открытого правительства РФ Михаилу Абызову и «Альфа-банку». Суд уже установил дату в время заседания.

«В суд поступили материалы иска от заместителя генерального прокурора РФ к АО "Альфа-Банк" и Абызову М.А. Предварительно заседание назначено на 12 августа в 14.00», - сообщил источник РИА Новости.

Как сообщает «Коммерсантъ», Генпрокуратура намерена взыскать у Абызова и «Альфа-банка» более 126 миллионов долларов. По данным издания, данные средства получены коррупционным путем.

В 2020 году Абызову и еще 11 фигурантам уголовного дела были предъявлены окончательные обвинения. Среди прочего, Следственный комитет обвиняет бывшего чиновника и его подельников в подкупе и создании преступного сообщества.