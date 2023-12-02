112: режиссера Митту перевели в реанимацию

У кинорежиссера Александра Митта диагностировали пневмонию, после которой у него развились осложнения.

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Народного артиста Российской Федерации кинорежиссера Александра Митту перевели из отделения неврологии в реанимацию, сообщает 112. По данным издания, врачи сейчас борются с осложнениями, которые возникли у Митты во время лечения.

«Режиссера Александра Митту из-за ухудшения состояния перевели из отделения неврологии в реанимацию», - говорится в Telegram-канале 112.

У режиссера развилась пневмония.

Ранее стало известно, что у Митты диагностировали повторный инсульт. По некоторым сообщениям, режиссер находился в тяжелом состоянии.

В середине ноября Митта попал в Боткинскую больницу. В пресс-службе его киношколы рассказали, что самочувствие режиссера настолько ухудшилось, что он не мог даже сидеть без посторонней помощи.