Mash: Митта после повторного инсульта находится в поверхностном оглушении

Утверждается, что он с трудом ориентируется в пространстве, ему тяжело общаться с окружающими.

© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Врачи зафиксировали у народного артиста РФ Александра Митты повторный инсульт, передает Mash.

Как утверждается, в настоящий момент режиссер находится в отделении реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

По данным Telegram-канала, мужчину госпитализировали накануне после того, как у него возникли проблемы с речью, в ходе компьютерной томографии был подтвержден инсульт.

Митта с трудом ориентируется в пространстве, ему тяжело взаимодействовать с окружающими, пишет издание - он находится в «поверхностном оглушении».