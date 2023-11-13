Помощник Митты рассказал, что режиссера госпитализировали в Боткинскую больницу
Народного артиста РФ доставили в лечебное учреждение в воскресенье вечером.
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
В Москве экстренно госпитализировали кинорежиссера и народного артиста Российской Федерации Александра Митту. Об этом «Звезде» рассказал его помощник Геннадий Иванов. По его словам, сейчас кинематографист находится в Боткинской больнице.
Ранее в пресс-службе Киношколы Митты сообщили, что у народного артиста РФ пневмония. Его состояние резко ухудшилось в минувшее воскресенье вечером до такой степени, что он не мог самостоятельно сидеть.
«Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», - говорится в сообщении киношколы.
Отмечается, что накануне днем скорая уже приезжала к Александру Митте. Но он отказался от госпитализации.