Помощник Митты рассказал, что режиссера госпитализировали в Боткинскую больницу

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В Москве экстренно госпитализировали кинорежиссера и народного артиста Российской Федерации Александра Митту. Об этом «Звезде» рассказал его помощник Геннадий Иванов. По его словам, сейчас кинематографист находится в Боткинской больнице.

Ранее в пресс-службе Киношколы Митты сообщили, что у народного артиста РФ пневмония. Его состояние резко ухудшилось в минувшее воскресенье вечером до такой степени, что он не мог самостоятельно сидеть.

«Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», - говорится в сообщении киношколы.

Отмечается, что накануне днем скорая уже приезжала к Александру Митте. Но он отказался от госпитализации.