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ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Дамаск

Марина Крижановская
01:36 21.12.2023
Израильский удар пришелся по военным позициям, потерь среди военнослужащих нет.
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Дамаск
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Globallookpress
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В небе над Дамаском сирийские средства ПВО уничтожили несколько ракет, выпущенных Израилем. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя командования вооруженных сил Сирии.

По его словам, атака произошла в 23:05 по московскому времени, под удар попали военные позиции. Он добавил, что среди военнослужащих нет погибших, но позициям причинен материальный ущерб.

«Противник нанес удары по столице со стороны оккупированных Голанских высот. Сирийские ПВО сумели отразить атаку, сбив несколько вражеских ракет», - заявил сирийский военный.

Как сообщало ранее, израильские вооруженные силы вечером 17 декабря нанесли удар по Дамаску, атаковав окрестности сирийской столицы. Местные СМИ указали, что системы противовоздушной обороны арабской республики сбивали цели в окрестностях Дамаска.

В ночь на 21 декабря армия Израиля ударила по позициям сирийской армии. ЦАХАЛ заявил, что этому предшествовало срабатывание воздушной тревоги в районе около Голанских высот. Затем зафиксировали четыре запуска с территории Сирии по израильской, после чего израильская армия атаковала источники обстрела.

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