В стране и мире Израиль атаковал окрестности Дамаска Марина Крижановская Местные издания сообщили, что в Сирии работает система ПВО, поражая израильские цели в пригороде Дамаска. © Фото: © Ammar Safarjalani XinHua Global Look Press Читайте нас на: Израильские вооруженные силы вечером нанесли удар по Дамаску. Удар пришелся на окрестности Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Akhbar. «Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска», - рассказали журналисты. Подобную информацию опубликовала газета Times of Israel. Там уточнили, что сирийские системы противовоздушной обороны сбивают цели в окрестностях сирийской столицы. «Государственные СМИ сообщают, что сирийские системы ПВО поражают "вражеские цели" в районе Дамаска, что указывает на то, что Израиль наносит удары вокруг столицы Сирии», - рассказали в СМИ. Как сообщало 11 декабря агентство SANA, в окрестностях Дамаска произошла воздушная атака со стороны Израиля. Репортеры пояснили, что средства ПВО отражали удар, нанесенный Израилем с Голанских высот. Удар был направлен на цели вокруг столицы. В результате системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Атака привела только к материальному ущербу. Экспертное мнение и аналитика