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Израиль атаковал окрестности Дамаска

Марина Крижановская
23:23 17.12.2023
Местные издания сообщили, что в Сирии работает система ПВО, поражая израильские цели в пригороде Дамаска.
Израиль атаковал окрестности Дамаска
© Фото: © Ammar Safarjalani XinHua Global Look Press
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Израильские вооруженные силы вечером нанесли удар по Дамаску. Удар пришелся на окрестности Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Akhbar.

«Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска», - рассказали журналисты.

Подобную информацию опубликовала газета Times of Israel. Там уточнили, что сирийские системы противовоздушной обороны сбивают цели в окрестностях сирийской столицы.

«Государственные СМИ сообщают, что сирийские системы ПВО поражают "вражеские цели" в районе Дамаска, что указывает на то, что Израиль наносит удары вокруг столицы Сирии», - рассказали в СМИ.

Как сообщало 11 декабря агентство SANA, в окрестностях Дамаска произошла воздушная атака со стороны Израиля.

Репортеры пояснили, что средства ПВО отражали удар, нанесенный Израилем с Голанских высот. Удар был направлен на цели вокруг столицы.

В результате системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Атака привела только к материальному ущербу.

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