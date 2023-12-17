Израиль атаковал окрестности Дамаска
Израильские вооруженные силы вечером нанесли удар по Дамаску. Удар пришелся на окрестности Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al Akhbar.
«Израиль совершил агрессию на окрестности Дамаска», - рассказали журналисты.
Подобную информацию опубликовала газета Times of Israel. Там уточнили, что сирийские системы противовоздушной обороны сбивают цели в окрестностях сирийской столицы.
«Государственные СМИ сообщают, что сирийские системы ПВО поражают "вражеские цели" в районе Дамаска, что указывает на то, что Израиль наносит удары вокруг столицы Сирии», - рассказали в СМИ.
Как сообщало 11 декабря агентство SANA, в окрестностях Дамаска произошла воздушная атака со стороны Израиля.
Репортеры пояснили, что средства ПВО отражали удар, нанесенный Израилем с Голанских высот. Удар был направлен на цели вокруг столицы.
В результате системы ПВО перехватили ракеты и сбили некоторые из них. Атака привела только к материальному ущербу.