Герасимов сообщил о рисках усиления конфронтации с НАТО

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что действия НАТО негативно влияют на ситуацию в Европе.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что действия НАТО негативно влияют на ситуацию в Европе. По его словам, существуют риски усиления конфронтации.

«Европейский континент стал ареной противостояния Запада с Российской Федерацией в политической и экономической сферах. Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации», - заявил Герасимов.

Генерал армии Валерий Герасимов отметил высокую интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО.

«Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс», - отметил Герасимов.

По данным Генштаба РФ, Запад стремится и к созданию новых очагов напряженности, поддерживая конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МО РФ подчеркнул, что РФ не собирается воевать с Европой и странами НАТО.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.