Герасимов заявил, что Запад стремится создать новые горячие точки у границ России

По словам главы Генштаба ВС РФ, у западных границ России ежегодно проводится около 40 крупных учений стран альянса.

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Начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Запад стремится создать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.

«Ускоренная интеграция Швеции и Финляндии в альянс, наращивание военного присутствия войск НАТО в Восточной Европе, Балтийском и Черноморском регионах, а также в Заполярье оказывают негативное воздействие на ситуацию в Европе с перспективами усиления конфронтации», - заявил Валерий Герасимов.

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России отметил, что у западных границ Российской Федерации ежегодно проводится около 40 крупных учений. По его словам, их сценарии основываются на вооруженном противоборстве с Россией.

«Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс», - заявил начальник Генштаба ВС РФ.

Кроме того, начальник Генштаба российских Вооруженных сил также заявил, что действия Североатлантического альянса негативно влияют на ситуацию в Европе.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.