Валерий Герасимов уточнил, что речь идет как о новых, так и о модернизированных танках.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в этом году российский оборонно-промышленный комплекс поставил в войска более полутора тысяч новых и модернизированных танков.

На брифинге для иностранных военных атташе Герасимов отметил, что ОПК России кратно нарастил свои возможности. Он обеспечивает сухопутные войска, ВКС и флот всеми видами вооружений, ракет и боеприпасов.

Валерий Герасимов отметил, что также за год в войска было поставлено около трех тысяч боевых бронированых машин. ВКС России же получили более 230 самолетов и вертолетов, более 80 образцов зенитно-ракетного вооружения и более 20 тысяч беспилотников.

При этом, по словам Герасимова, страны Запада поставили Киеву одних только танков и боевых бронированных машин более 5,2 тысяч единиц. Несмотря на это, ВСУ в ходе своего разрекламированного контрнаступления не смогли преодолеть даже тактическую зону обороны российских войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.