Армия Герасимов заявил, что Киев продолжает устраивать покушения на журналистов в зоне СВО Валерий Герасимов отметил, что Украина, видя неспособность ВСУ достигать целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Киев продолжает применять террористические методы борьбы. Теракты в отношении работников СМИ и представителей местных органов власти стали обыденностью для киевского режима. «Покушения на журналистов и представителей администраций Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей остаются нормой для украинского руководства», - отметил Герасимов. Генерал армии Валерий Герасимов подчеркнул, что применение террористических методов борьбы показывает «неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя» - широко распиаренное контрнаступление ВСУ провалилось. Акты терроризма совершаются «при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб». Экспертное мнение и аналитика