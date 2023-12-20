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Путин заявил, что поддерживаемый Западом Киев открыто встал на путь терроризма

Марина Крижановская
00:31 20.12.2023
Российский лидер обратил внимание на многочисленные диверсии, устраиваемые киевским режимом, а вместе с этим и на теракты в отношении власти и мирных граждан.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Оказанная киевским властям прямая поддержка со стороны спецслужб Запада поспособствовала тому, что Киев открыто встал на путь государственного терроризма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Он обратил внимание на используемые Киевом методы: различные диверсии и теракты в отношении мирного населения, а также общественных деятелей и власти. Президент упомянул об этом, поздравляя сотрудников органов безопасности с профессиональным праздником.

«Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма. Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», - обратил внимание Путин.

В своем видеообращении глава государства также поблагодарил ветеранов, с честью выдержавших многие нелегкие испытания и достойно защищавших Родину от внутренних и внешних угроз, при этом упомянув сотрудников ФСБ, ФСО и ГУСП России и отметив их высокий профессионализм при выполнении поставленных задач.

В октябре директор ФСБ Александр Бортников доложил, что британский спецназ готовил украинские диверсионно-разведывательные группы для диверсий на российских АЭС, военных и транспортных объектах. 

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