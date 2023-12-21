Герасимов заявил о постоянном расширении зон контроля на всех направлениях

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что противнику постоянно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвигаться вперед.

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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российские войска постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях. Он сказал это в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», - заявил начальник Генштаба.

Российские военные наносят огневое поражение врагу, не позволяя продвинуться вперед. Герасимов отметил мужество и решительность наших бойцов в сложных условиях и указал на эффективность выполнения ими поставленных задач.

Также начальник Генштаба озвучил потери украинской стороны за последние полгода на всех направлениях. По словам Герасимова, ВСУ потеряли около 160 тысяч человек.

Помимо живой силы, противник понес серьезные потери в военной технике. Наши бойцы за полгода уничтожили более 3 000 бронемашин, включая 766 танков. Также ВСУ лишились за этот период 121 самолета и 23 вертолетов.

Герасимов назвал колоссальными потери ВСУ в ходе так называемого разрекламированного контрнаступления. Как утверждает начальник Генштаба, противник не преодолел даже тактическую оборону.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.