«Хезболла» обстреляла семь позиций ЦАХАЛ на севере Израиля

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За сутки ливанское движение «Хезболла» провело семь операций против израильской армии. Его бойцы выпустили не менее восьми реактивных снарядов по постам ЦАХАЛ, расположенным в Рамте и Эс-Саммаке на высотах Кфар-Шуба.

Также ракетой Burkan был поражен командно-наблюдательный пункт в Эр-Рахебе, сообщает RT. Отмечается, что среди израильских военных есть потери. Выведены из строя оборудование и боевая техника.

Имеется информация и об ударе по зданию в поселении Метула, в котором находились бойцы ЦАХАЛ. Кроме того, был открыт огонь по патрулю в Штуле и по казарме Биркет-Рише.

Напомним, израильские военные регулярно наносят удары по ливанской территории. Так, например, недавно были поражены объекты и инфраструктура «Хезболлы».