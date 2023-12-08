ЦАХАЛ заявил, что нанес авиаудары по объектам и инфраструктуре «Хезболлы»

В израильской армии сообщили, что с территории Ливана было зафиксировано несколько пусков в сторону Израиля.

© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

Израильская Армия сообщила, что нанесла авиаудары по объектам и инфраструктуре ливанского движения «Хезболла».

«В течение дня самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболла", включая террористическую инфраструктуру», - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

В ЦАХАЛ отметили, что за последний час в сторону Израиля были зафиксированы несколько пусков с территории Ливана. Сообщается, что израильская армия нанесла удары по источникам огня.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Российская Федерация рассчитывает, что все члены Совбеза ООН проголосуют за проект резолюции ОАЭ, который призывает прекратить огонь в секторе Газа. По словам российского дипломата, документ позволит прекратить кровопролитие в регионе.