ЦАХАЛ заявил, что нанес авиаудары по объектам и инфраструктуре «Хезболлы»
Израильская Армия сообщила, что нанесла авиаудары по объектам и инфраструктуре ливанского движения «Хезболла».
«В течение дня самолеты ЦАХАЛ нанесли удары по ряду террористических объектов "Хезболла", включая террористическую инфраструктуру», - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
В ЦАХАЛ отметили, что за последний час в сторону Израиля были зафиксированы несколько пусков с территории Ливана. Сообщается, что израильская армия нанесла удары по источникам огня.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Российская Федерация рассчитывает, что все члены Совбеза ООН проголосуют за проект резолюции ОАЭ, который призывает прекратить огонь в секторе Газа. По словам российского дипломата, документ позволит прекратить кровопролитие в регионе.