Суд над Трампом предложили отложить до 2029 года из-за «иммунитета президента»

В судебных документах утверждается, что Дональд Трамп обладает иммунитетом от судебного преследования, поскольку его поведение в 2020 году находилось в пределах президентских обязанностей.

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Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен до 2029 года, если политик выиграет выборы главы государства в 2024 году. Об этом заявил адвокат Трампа Стив Сэдоу, пишет издание Politico.

«С учетом верховенства (конституции) и его обязанностей как президента США, этот процесс вовсе не будет проводиться до того момента, пока не истечет его срок в офисе», - говорится в материале.

Верховенство конституции подразумевает действующий в Штатах принцип, по которому интересы отдельных штатов должны уступать федеральным.

Адвокат Трампа также выступает против начала судебного процесса в августе 2024 года перед ноябрьскими выборами в США, указывая на то, что это будет «вмешательством в выборы».

«Я не думаю, что это каким-либо образом мешает подсудимому Трампу проводить предвыборную кампанию или делать все, что ему нужно, чтобы баллотироваться на должность», - ответила судья Уэйд.

Защита Трампа указала, что экс-президент планирует в январе подать ходатайство о прекращении дела против него на том основании, что он обладает иммунитетом от судебного преследования, поскольку на момент рассматриваемых событий он был президентом.

Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который в то время был главой Белого дома, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов президента Соединенных Штатов, на которых победу одержал Джо Байден. Экс-президенту Трампу вменяют совершение нескольких преступлений, в том числе сговор с целью обмана США и воспрепятствование официальной процедуре выборов, за что по американскому законодательству ему грозит более 50 лет лишения свободы.

Суд Колорадо резко осудило поведение Трампа, назвав его мятежником, который «активно разжигал гнев своих экстремистских сторонников» и «действовал с конкретным намерением спровоцировать политическое насилие и направить его на Капитолий». Судья также обнаружила, что Трамп «действовал с конкретным намерением сорвать подтверждение Коллегией выборщиков победы президента Байдена на выборах незаконными средствами». По данному делу арестованы сотни человек в США. Рекордный приговор по делу о штурме Капитолия был озвучен 49-летнему жителю Пенсильвании Питеру Шварцу - его приговорили к 14 годам лишения свободы.