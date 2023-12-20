Восемь человек погибли в результате удара ЦАХАЛ по дому в Газе

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Минимум восемь человек погибли в результате атаки ЦАХАЛ по жилому дому в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что на месте работают сотрудники Палестинского общества Красного Полумесяца (PRCS). Спасатели продолжают вести работу по поиску выживших, на данный момент сообщается об извлеченных из-под развалин дома 34 раненых.

По данным главы палестинского минздрава, жертвами ударов армии Израиля во вторник, 19 декабря, стали не менее 100 человек. Представитель ведомства Ашраф аль-Кудра добавил, что данные о раненых поступали со всего сектора Газа.

Ранее информационное агентство Quds сообщило об обстреле жилого дома на севере сектора Газа. В результате удара ЦАХАЛ, погибли не менее 30 человек, еще десятки числятся пропавшими без вести.