Ничего о Косово или против НАТО: балканист Гуськова оценила курс блока «Сербия против насилия»

Специалист по изучению Балканского полуострова обратила внимание на отсутствие у этого движения каких-либо значимых и чувствительных для сербов лозунгов, а также на отсутствие объяснения, против какого насилия это движение выступает.

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Блок оппозиционных партий «Сербия против насилия» создали только в мае 2023 года и он не имеет связей с какими-то политическими событиями или с созданием партии новой ориентации. Также у этого оппозиционного движения не просматривается какая-либо патриотическая, просербская линия. которая бы ясно говорила о своей направленности, например, в отстаивании интересов Косово в составе Сербии или против НАТО.

Сначала это было движение «Сербия против насилия». Они ходили по городским улицам, раз в неделю собирались и уже тогда налицо была видна их направленность. Об этом в эксклюзивном комментарии «Звезде» рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

«Дело в том, что они не поднимали, что было бы естественно для Сербии, никаких лозунгов по решению вопроса Косово или, предположим, антинатовской направленности, или антиевропейской направленности. Не было. Они ходили вот с этим совершенно обезличенным лозунгом "Сербия против насилия". Какого насилия, чего насилия - было непонятно», - обратила внимание Гуськова.

Эксперт продолжила, отметив, что сначала к блоку хотели присоединиться некоторые патриотические партии и религиозные движения. Балканист поделилась, что за время ее наблюдения за этим движением она не видела, чтобы они поднимали сербские флаги или лозунги в защиту Косова, или прорусские лозунги.

«Ведь очень многие движения этим летом и прошлым летом шли с портретами нашего президента, с портретами Путина. Эти же - нет, они просто ходили. И хотя к ним присоединялись и блоки, рассматривавшие вопросы Косова, и отстаивавшие Косово в составе Сербии, они потом уходили из этого движения», - подытожила специалист по изучению современного балканского кризиса.

После проведенных внеочередных парламентских выборов в Сербии начались протестные акции. Центр Белграда заполнили люди, повсюду гул голосов тысяч протестующих. Доходит до насилия - толпа атаковала директора Республиканского управления статистики Миладина Ковачевича и его коллег, схватив, толкнув и повалив его на землю. Нападения произошли и на кандидатов в депутаты от блока «Сербия против насилия».

Вместе с этим неуемная толпа пыталась снести ограждения возле местного избиркома. В здание полетели петарды, а также помидоры, яйца и туалетная бумага.

В воскресенье 17 декабря, в Сербии прошли внеочередные выборы в национальный парламент (Народную скупщину), а также муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград и автономный край Воеводина.

После обработки 30,66% протоколов коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича лидировала с результатом 50,84% голосов на выборах в парламент.