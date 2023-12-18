Коалиция правящей партии Вучича лидирует на выборах в парламент Сербии

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На внеочередных выборах в сербский парламент - Скупщину - побеждает коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. Об этом заявила премьер-министр Ана Брнабич, добавив, что партия получает более 47% голосов.

Она появилась в избирательном штабе. Информацию о подсчете голосов сообщили наблюдатели и членов участковых комиссий от партии.

«Хочу сообщить гражданам республики Сербия, что наша коалиция "Сербия не смеет останавливаться" в данный момент на 50% материалов получает 47,1% голосов», - сообщила она присутствующим в штабе СПП.

Вместе с тем приводятся следующие данные: прозападный блок «Сербия против насилия»получает около 23%, Социалистическая партия Сербии, входящая в правящую коалицию, набирает 6,7%.

Окончательные результаты голосования станут сербский избирком сообщит в течение 96 часов после закрытия участков. Затем начнется 30-днейвный период. когда должен сформироваться новый созыв парламента с мандатом на срок четырех лет.