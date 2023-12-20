Украинский дрон сбили над Белгородской областью
Террористическая атака ВСУ предотвращена в 21:00 над Белгородской областью.
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»
Российские средства ПВО сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Террористическую атаку предотвратили в 21:00 по московскому времени.
«20 декабря в районе 21:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее дрон противник был сбит в небе над Калужской областью. ВСУ атаковали регион в 11 утра по московскому времени.
Целых шесть украинских БПЛА российские средства ПВО поразили над территорией Крыма. Националисты при атаке использовали дроны самолетного типа.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.