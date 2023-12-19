МО РФ заявило об уничтожении украинского беспилотника в Калужской области
Ранее сообщалось, что три БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области.
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Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Калужской области.
По данным оборонного ведомства, Киев попытался осуществить атаку в 11.10 утра по столичному времени, однако российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник.
Это не первый беспилотник, который уничтожен во вторник. Утром в воздухе над территорией Брянской области были сбиты три БПЛА противника. Согласно сообщениям ведомства, киевский режим применял беспилотники самолетного типа.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.