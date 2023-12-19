Армия МО РФ заявило об уничтожении украинского беспилотника в Калужской области Ранее сообщалось, что три БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Брянской области. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в Калужской области. По данным оборонного ведомства, Киев попытался осуществить атаку в 11.10 утра по столичному времени, однако российские силы ПВО сбили вражеский беспилотник. Это не первый беспилотник, который уничтожен во вторник. Утром в воздухе над территорией Брянской области были сбиты три БПЛА противника. Согласно сообщениям ведомства, киевский режим применял беспилотники самолетного типа. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика