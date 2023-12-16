МО РФ: над Крымом сбили еще 6 украинских БПЛА
Российские военные пресекли очередную террористическую атаку киевского режима.
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Военные пересекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России.
В пятницу вечером в период с 23.00 до 23.50 дежурные средства ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов. Украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа.
Напомним, ранее над Крымом уничтожили еще 26 беспилотников. Вражеские аппараты перехватили в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.