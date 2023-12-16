Армия МО РФ: над Крымом сбили еще 6 украинских БПЛА Российские военные пресекли очередную террористическую атаку киевского режима. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Военные пересекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны России. В пятницу вечером в период с 23.00 до 23.50 дежурные средства ПВО сбили 6 беспилотных летательных аппаратов. Украинские боевики использовали БПЛА самолетного типа. Напомним, ранее над Крымом уничтожили еще 26 беспилотников. Вражеские аппараты перехватили в период с 20:30 до 22:30 по московскому времени. Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика