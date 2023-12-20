В ХАМАС заявили об убийстве 25 солдат ЦАХАЛ за трое суток

Боевики ХАМАС за трое суток уничтожили 41 единицу военной техники ЦАХАЛ и убили 25 солдат.

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За последние трое суток палестинские боевики ХАМАС убили 25 израильских солдат и уничтожили 41 единицу военной техники. Об этом сообщил представитель военного крыла движения бригады «Аль-Кассам» Абу Убейда.

«...бойцам "Аль-Кассам" удалось полностью или частично уничтожить 41 единицу военной техники <...> подтвердили убийство 25 и ранение десятков сионистских (израильских. - Прим. ред.) солдат», - написал Убейда в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что во вторник в ходе израильской атаки по сектору Газа погибли как минимум 100 человек. Представитель отделения Минздрава Ашраф аль-Кудра заявил, что массовым убийствам подверглись все районы анклава.

Еще 25 человек погибли при обстреле ЦАХАЛ лагеря беженцев Нусейрат, который находится в центральной части сектора Газа. Под атаку попала журналистка из Палестины Ханин Али аль-Кутшан и несколько членов ее семей.