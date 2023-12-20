МВД Украины объявило в розыск миллиардера Фридмана

Михаила Фридмана обвиняют на Украине в спонсировании захвата власти и изменения конституционного строя страны.

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Российского предпринимателя и миллиардера Михаила Фридмана объявило в розыск МВД Украины. Информация об этом появилась в данных баз министерства. Его обвинили в спонсировании изменения конституционного строя Украины, захвата власти и изменении государственной границы страны.

Базы МВД Украины сообщают, что Фридман «исчез» 10 октября текущего года, и на данный момент он считается скрывающимся от органов досудебного расследования.

Ранее стало известно, что счета миллиардера на Украине были заблокированы. Оказались арестованы 20 компаний и финансово-кредитных учреждения, общая сумма которых превысила 460 миллионов долларов.

Напомним, что миллиардер больше не живет в Лондоне, так как переехал в Израиль. При этом он выразил намерение регулярно посещать Россию. В сентябре Фридман находился в Москве.