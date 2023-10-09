РБК: Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль

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Михаил Фридман покинул территорию Великобритании и переехал в Израиль, сейчас он находится в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Как подчеркивал совладелец «Альфа-групп», жизнь под санкциями похожа на домашний арест, и, несмотря на владение паспортом Израиля, Фридман не мог покинуть Лондон, где ранее и жил, так как в Израиле у него не было недвижимости, а доступ к средствам был ограничен. Как сообщили в материале, сейчас Фридман находится в Москве, и уточнили, что «планирует посещать Россию регулярно».

Михаил Фридман был одним из первых крупных российских бизнесменов, которые попали под санкции после начала СВО на Украине: 28 февраля 2022 года санкции были введены странами Евросоюза, в марте того же года к ним присоединилась Великобритания, а в августе 2023 года их наложили и в США.

Ранее СБУ арестовала счета Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму свыше 460 миллионов долларов. Под арест попали 20 компаний и финансово-кредитных учреждений бизнесменов.