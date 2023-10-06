На Украине арестованы счета Фридмана, Авена и Косогова на сумму свыше $460 млн
Заблокированы активы 20 компаний и финансово-кредитных учреждений.
© Фото: Владимир Астапкович, Евгений Биятов, РИА Новости, Photoblag, CC BY-SA 4.0, Wikimedia
Служба безопасности Украины сообщила, что счета российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова были арестованы.
Как утверждается, общая сумма составила свыше 17 миллиардов гривен (более 460 миллионов долларов).
Было уточнено, что под арест попали 20 компаний и финансово-кредитных учреждений.
«Среди заблокированных активов - финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод», - сообщила украинская спецслужба.
Украинские правоохранители проводили расследование при руководстве офиса генпрокурора, говорится в сообщении.