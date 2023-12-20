Новое правительство Польши отстранило руководителей государственных СМИ

Такие меры были приняты, чтобы «восстановить беспристрастность» средств массовой информации, как заявил новый премьер-министр страны Дональд Туск.

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Новое правительство в Польше во главе с премьер-министром Дональдом Туском отстранило от должностей членов руководства ряда государственных СМИ. Об этом объявили в среду 20 декабря, пишет The Guardian.

Как сообщает газета, уволены были члены совета директоров государственных информагенств, телеканалов, радиостанций. В частности, речь идет об агентстве PAP, о новостном телеканале TVP и его интернет-портале TVP Info, а также о Польском радио.

Причиной таких действий, по имеющимся данным, стали частые обвинения средств массовой информации в пропаганде и предвзятости. По словам Дональда Туска, чтобы «восстановить беспристрастность», правительству пришлось пойти на такие меры.

В числе предвыборных обещаний Туска было обещание «вернуть общественным СМИ беспристрастность и надежность». Он стал премьер-министром Польши 13 декабря 2023 года.