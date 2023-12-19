Финского посла вызвали в МИД РФ из-за соглашения с США об оборонном сотрудничестве

В Москве расценивают договоренности США и Финляндии как проявление агрессии в отношении России.

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Финского посла в Моске вызвали в МИД РФ из-за подписанного с США соглашения об оборонном сотрудничестве. На Смоленской площади расценивают договоренности США и Финляндии как проявление агрессии в отношении России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников», - заявили финскому послу в Москве.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что правительство Финляндии одобрило соглашения об оборонном сотрудничестве с США. Документ предусматривает размещение американских военных баз и складов оружия в Финляндии. Захарова подчеркнула, что соглашение не содержат каких-либо ограничений по видам вооружений, «включая ядерное оружие», и «фактически выводят дислоцированный в Финляндии американский воинский контингент за пределы финского правового поля».

Ранее сообщалось, что оборонное соглашение между США и Финляндией предусматривает доступ американской армии к 15 военным базам на территории страны суоми.

