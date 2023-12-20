© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC), о которой заявлялось ранее. Об этом рассказал член исполкома РФС Михаил Гершкович.

«Единогласно проголосовали против, поскольку нет гарантий от ФИФА. Решили продолжать контакты с УЕФА, тем более подвижки есть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в следующем году», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в Российском футбольном союзе рассказали, что в декабре планируют обсудить с УЕФА возможный переход в Азию. Глава РФС Александр Дюков заявил, что в УЕФА знают о позиции России по этому вопросу, а договариваться о переходе в AFC «через их головы» будет некрасиво.

Разговоры о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию начались в 2022 году, когда российские команды были отстранены от международных соревнований. Глава УЕФА Александр Чеферин в апреле 2023 года заявил, что до окончания СВО изменить условия допуска сборных из РФ к международным соревнованиям будет проблематично.