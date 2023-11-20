В РФС заявили, что в декабре обсудят с УЕФА возможный переход в Азию

Глава Российского футбольного союза сказал, что в декабре обсудят с УЕФА возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

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В РФС (Российском футбольном союзе) заявили, что обсуждают с УЕФА (Союзом европейских футбольных ассоциаций) возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

Он отметил, что УЕФА осведомлен о позиции России, этот вопрос будет обсуждаться в начале декабря.

«Переговоры с УЕФА продолжаются. У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию. УЕФА знает нашу позицию», - сообщил Дюков.

Вместе с тем, он сказал, что российская сторона проводит переговоры с некоторыми федерациями футбола об организации товарищеских матчей. Их планируется провести в марте и июле следующего года.

Дюков сообщил, что УЕФА и ФИФА (Международная федерация футбола) следят за этими матчами. Чтобы провести матч, РФС отправляет запрос в эти органы, добавил он.

Также глава РФС пообещал продолжить проведение игр в регионах, но и в столице, по его мнению, тоже нужно играть.

Из-за начала проведения специальной военной операции ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных соревнований.

В июне этого года глава РФС Дюков заявлял, что Россия все еще может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола. Он пояснил, что с УЕФА, к которому Россия пока относится, ведутся переговоры. По этой причине начинать договариваться о переходе в AFC «через их головы», по мнению Дюкова, было бы некрасиво.