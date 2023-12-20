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Генпрокуратура ФРГ запросила конфискацию российских активов на 720 млн евро

Никита Черненко
12:44 20.12.2023
Ведомство уточнило, что просьба изъять средства сделана из-за попытки нарушения эмбарго.
Генпрокуратура ФРГ запросила конфискацию российских активов на 720 млн евро
© Фото: Daniel Kalker, dpa, Globallookpress
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В суд Германии подали запрос о конфискации российских активов на сумму более 720 миллионов евро. Информацию подтвердила Генпрокуратура ФРГ, выпустив соответствующее заявление.

Отмечается, что «российское финансовое учреждение» обвиняется в попытке нарушить эмбарго. Владелец средств не называется, однако журнал Der Spiegel назвал владельцем активов Национальный расчетный депозитарий, попавший в июне 2022 года под антироссийские санкции Евросоюза. Согласно материалу журнала, депозитарий сразу после попадания в санкционные списки попытался перевести 720 миллионов евро со счета дочерней немецкой компании JP Morgan, однако платеж не прошел.

«Генпрокуратура намерена изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более 720 миллионов евро из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно Закону о внешней торговле», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.  

На замороженные активы России вновь обратили внимание и страны «Большой семерки». По их мнению, замороженные средства можно использовать в качестве «альтернативного источника финансирования» Украины. В МВФ заявляли, что наблюдают за идущей вокруг возможного изъятия риторикой, и валютный фонд сохраняет нейтралитет в ситуации.

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