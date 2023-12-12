В МВФ заявили о нейтралитете в ситуации с замороженными активами России

В фонде осознают потенциальные риски любых таких инициатив для мировой валютной системы, сказал глава миссии на Украине Гэвин Грей.

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Международный валютный фонд внимательно следит за обсуждением возможного изъятия замороженных на Западе активов РФ и сохраняет в этой ситуации нейтралитет. Об этом заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, сообщает РИА Новости.

По его словам, представители МВФ следят за дискуссиями о возможном использовании российских замороженных активов.

«Мы понимаем логику», - сказал Грей.

В фонде осознают потенциальные риски любых таких инициатив для мировой валютной системы, сказал он. Представитель МВФ заверил, что в организации придерживаются нейтралитета в этой дискуссии. Но если страны Запада примут такое решение, в фонде рассмотрят его влияние на бюджет и программу финансирования Украины.

Ранее стало известно, что МВФ предоставит Украине очередной транш объемом $900 млн по программе расширенного финансирования. Деньги должны пойти на покрытие дефицита госбюджета на 2023 год.