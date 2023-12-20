Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ на Краснолиманским направлении
Знаменитные УМПК - универсальные модули планирования и коррекции - вновь портят жизнь врагу. На этот раз истребители-бомбардировщики Су-34, использующие авиабомбы ФАБ-500, оснащенные УМПК, поразили украинские командно-наблюдательные пункты. Об этом сообщает Минобороны России.
Эти пункты находились на Краснолиманском направлении. Всего было поражено три командно-наблюдательных пункта противника. Авиаудары наносились в интересах группировки войск «Центр».
«Полет прошел на высоте 11 тысяч метров. Вооружение сработало штатно. Все цели были поражены», - заявил командир экипажа Су-34 Олег.
Передовые авианаводчики визуально подтвердили попадания. Также они обеспечили летчикам безопасный маршрут для возвращения авиации на аэродромы базирования.
Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 «угостили» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.