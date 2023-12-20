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Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ на Краснолиманским направлении

10:40 20.12.2023
Авиаудары были нанесены при авиамбомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Знаменитные УМПК - универсальные модули планирования и коррекции - вновь портят жизнь врагу. На этот раз истребители-бомбардировщики Су-34, использующие авиабомбы ФАБ-500, оснащенные УМПК, поразили украинские командно-наблюдательные пункты. Об этом сообщает Минобороны России.

Эти пункты находились на Краснолиманском направлении. Всего было поражено три командно-наблюдательных пункта противника. Авиаудары наносились в интересах группировки войск «Центр».

«Полет прошел на высоте 11 тысяч метров. Вооружение сработало штатно. Все цели были поражены», - заявил командир экипажа Су-34 Олег.

Передовые авианаводчики визуально подтвердили попадания. Также они обеспечили летчикам безопасный маршрут для возвращения авиации на аэродромы базирования. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 «угостили» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами.
 
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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