Су-34 поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ на Краснолиманским направлении

Авиаудары были нанесены при авиамбомбами ФАБ-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

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Знаменитные УМПК - универсальные модули планирования и коррекции - вновь портят жизнь врагу. На этот раз истребители-бомбардировщики Су-34, использующие авиабомбы ФАБ-500, оснащенные УМПК, поразили украинские командно-наблюдательные пункты. Об этом сообщает Минобороны России.

Эти пункты находились на Краснолиманском направлении. Всего было поражено три командно-наблюдательных пункта противника. Авиаудары наносились в интересах группировки войск «Центр».

«Полет прошел на высоте 11 тысяч метров. Вооружение сработало штатно. Все цели были поражены», - заявил командир экипажа Су-34 Олег.

Передовые авианаводчики визуально подтвердили попадания. Также они обеспечили летчикам безопасный маршрут для возвращения авиации на аэродромы базирования.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 «угостили» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами.



​Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.