В стране и мире спецоперация Штурмовики Су-25 «угостили» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами Авиаудар был нанесен на Донецком направлении, также был поражен опорный пункт врага. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудар на Донецком направлении. Кадры боевой работы в зоне спецоперации публикует Минобороны России. Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты, целью стала живая сила неприятеля и опорный пункт. «Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично"», - сообщил летчик с позывным Фермер. Нанеся удар, российские самолеты выполнили противоракетный маневр и, выпустив тепловые ловушки, благополучно вернулись на аэродром. Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил скопление боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, нанеся удар фугасными авиационными бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика