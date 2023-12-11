Штурмовики Су-25 «угостили» пехоту ВСУ неуправляемыми ракетами
Российские штурмовики Су-25 нанесли авиаудар на Донецком направлении. Кадры боевой работы в зоне спецоперации публикует Минобороны России.
Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты, целью стала живая сила неприятеля и опорный пункт.
«Задачу выполнили по докладу передового авиационного наводчика на оценку "отлично"», - сообщил летчик с позывным Фермер.
Нанеся удар, российские самолеты выполнили противоракетный маневр и, выпустив тепловые ловушки, благополучно вернулись на аэродром.
Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил скопление боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении, нанеся удар фугасными авиационными бомбами с унифицированным модулем планирования и коррекции.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.