Генассамблея приняла предложенную РФ резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

В принятом ГА ООН документе решительно осуждается использование образовательных материалов, риторики при обучении, которые бы пропогандировали расизм, дискриминацию, ненависть и насилие по причине этнического происхождения, национальности, религии или каких-либо убеждений.

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Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе героизацией нацизма. О результатах заседания ГА ООН сообщило РИА Новости.

Принятый документ содержит рекомендацию к государствам принять конкретные меры, включая законодательный уровень, сферу образования, для предотвращения пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, а также для предотвращения отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с 1939 по 1945 годы.

Вместе с этим решительно осуждаются случаи героизации и пропаганды нацизма. Речь идет о рисунках пронацистского содержания, которые, в том числе, наносятся и на памятники жертвам Второй мировой войны.

Принятая резолюция призывает мировое сообщество избавиться от всех форм расовой дискриминации, в том числе и на законодательном уровне. В предложенном Россией документе решительно осуждается использование образовательных материалов, риторики при обучении, которые бы пропогандировали расизм, дискриминацию, ненависть и насилие по причине этнического происхождения, национальности, религии или каких-либо убеждений.

Годом ранее, 16 декабря 2022 года, 50 стран-членов ООН отказались осуждать нацизм. Раньше против резолюции о борьбе с героизацией нацизма выступали, в основном, США и Украина, но годом ранее к ним присоединились страны-члены Евросоюза, Босния и Герцеговина, Черногория, Новая Зеландия, Австралия, Грузия и Канада, Молдавия. Швейцария, Турция и Южная Корея воздержались от голосования.

В конечном счете ГА ООН приняла эту резолюцию большинством голосов. Резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны. В документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.