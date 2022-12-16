Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Резолюция принимается ежегодно и рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны.

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Пятьдесят стран, в числе которых США, Украина и Германия, выступили против российской резолюции в Генассамблее ООН, осуждающей героизацию нацизма. Несмотря на это, резолюция была принята большинством голосов. За ее принятие проголосовали 120 стран, 50 выступили против, 10 воздержались. В числе последних оказались такие страны, как Турция, Швейцария, Афганистан и Республика Корея.

Резолюция принимается Генассамблеей ООН ежегодно. Она рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны. В документе осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция призывает ликвидировать все формы расовой дискриминации.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон в своем маниакальном стремлении очернить и отменить Россию готов прославлять нацизм.