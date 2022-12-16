Впервые в истории ООН: почему целых пятьдесят стран отказались осуждать нацизм

Протест против резолюции ООН об осуждении нацизма указывает на политизацию международного документа, не привязанного к какой-либо конкретной стране.

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Внесение резолюции о борьбе с героизацией нацизма в стенах ООН, создание которой стало одним из главных итогов Второй мировой, практикуется с 2005-го года. Раньше против этого документа, в основном, голосовали США и Украина, но сейчас впервые против нее выступили так много стран. Среди них весь Евросоюз, Босния и Герцеговина, Черногория, Новая Зеландия, Австралия, Канада, Грузия, Молдавия и другие. Среди воздержавшихся Швейцария, Турция и Южная Корея.

«Итоги голосования в этом году просто шокирующие. Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны проголосовали государства – бывшие члены "Оси"», - выразил свое негодование заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.

Во времена нацистской Германии странами «Оси» назвали примкнувший к ней режим Муссолини в Италии, армию императора Хирохито в Японии и ряд других государств. Это не означает, что теперь они симпатизируют Третьему рейху, но явно указывает на политизацию международного документа, не привязанного к какой-либо конкретной стране.

«Голосуя против, вы думаете вы тем самым осудили СВО России на Украине? Нет. На самом деле вы показали свою истинную сущность и господствующие воззрения в правящих элитах», - обрушился с критикой на противников осуждения нацизма российский дипломат.

Он также подчеркнул, что Западные стране намеренно игнорируют проявления нацизма на Украине. Между тем, там он пользуется поддержкой на государственном уровне.

Кроме России соавторами текста резолюции стали еще 16-ть стран. От Белоруссии и Азербайджана до Кубы и Венесуэлы, КНДР и Вьетнама, Сирии и ЮАР.

В последний момент по инициативе проголосовавших против документа стран была внесена одна из поправок, осуждающая специальную операцию России на Украине.

Против этой поправки кроме России и Белоруссии выступил Китай.

В апреле этого года в Молдавии под запрет уже попала георгиевская ленточка, а накануне президент страны Майя Санду в интервью каналу TVR MOLDOVA предложила расследовать спецслужбам на предмет угрозы нацбезопасности исполнение песен времен Великой Отечественной войны детьми в военной форме. До этого она назвала исторической фигурой, в которой было как плохое, так и хорошее, румынского диктатора Антонеску.

«Сегодня они героизируют и обеляют Антонеску, диктатора Румынии, Хорти, Салаши, Айреса, латвийского нациста, который расстреливал евреев непосредственно в риге», - говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В Латвии в этом году был принят запрет на проведение публичных мероприятий в радиусе до 200 метров от памятников Красной армии. А в Польше при попытке возложить к ним цветы нападению подвергся посол России в этой стране Сергей Андреев. Его облили красной краской.

Принятая в ООН резолюция предусматривает ликвидацию пробелов в образовании, а также разработку национальных планов по искоренению расизма, расовой дискриминации, а также отрицания Холокоста. Кроме этого ее авторы выражают обеспокоенность маршами бывших членов фашистских организаций и публичной демонстрацией нацистской символики.

Ранее Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Она принимается ежегодно и рекомендует странам принять конкретные меры, чтобы предотвратить пересмотр истории Второй мировой войны. До этого посол России в США Анатолий Антонов уже обращал внимание на то, что Вашингтон в своем маниакальном стремлении очернить и отменить Россию готов прославлять нацизм.