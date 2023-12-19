Еще одно землетрясение произошло на северо-западе Китая магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, информации о пострадавших нет.

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В северо-западной части Китая зарегистрировали еще одно землетрясение. Оно произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, магнитуда составила 5,2. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмологи рассказали, что эпицентр находился в 109 километрах западнее населенного пункта Тумшук с населением 135 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Не уточняется о разрушениях и возможных жертвах.

Прежде в ночь на 19 декабря на северо-западе Китайской Народной Республики произошло землетрясение магнитудой 6,2. Пострадала провинция Ганьсу и соседняя с ней провинция Цинхай.

По последним данным погибли не менее 111 человек. Число раненых уточняется, в то время как прежде сообщалось о 96 получивших ранения. В результате стихийного бедствия в регионе повреждены некоторые объекты водоснабжения и электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

Провинциальное пожарно-спасательное управление направило в район бедствия 580 спасателей, 88 пожарных машин, 12 поисково-спасательных собак и свыше 10 тысяч комплектов техники. Китайское МЧС задействовало 1440 пожарных и спасателей. Председатель КНР Си Цзиньпин дал указания приложить усилия для поиска и спасения людей, ликвидации последствий землетрясения.