Число жертв землетрясения на северо-западе Китая возросло до 111
В Китае число жертв в результате произошедшего на северо-западе землетрясения увеличилось до 111 человек. Уточняется, что 100 из них погибли в провинции Ганьсу, остальные - в соседней провинции Цинхай. Об этом сообщило информагентство «Синьхуа».
«На северо-западе Китая в полночь понедельника землетрясение унесло жизни 111 человек в провинции Ганьсу и соседней провинции Цинхай», - рассказали репортеры.
Вместе с этим в результате стихийного бедствия в регионе повреждены некоторые объекты водоснабжения и электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
В районе землетрясения китайское МЧС задействовало 1440 пожарных и спасателей. Провинциальное пожарно-спасательное управление направило в район бедствия 580 спасателей, 88 пожарных машин, 12 поисково-спасательных собак и свыше 10 тысяч комплектов техники.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на 19 декабря в провинции Ганьсу в уезде Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезае Линься-Хуэйского автономного округа.
Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) информировал о зафиксированном землетрясении магнитудой 6,0.