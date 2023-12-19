Не менее 86 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая
Число жертв произошедшего на северо-западе Китая увеличилось до 86 человек. Еще 96 граждан получили ранения. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщило китайское информагентство «Синьхуа».
«Число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Ганьсу возросло до 86», - рассказали журналисты обновленные данные.
По информации провинциального штаба по оказанию помощи при землетрясении, оно произошло поздно вечером 18 декабря. Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Сейсмособытие произошло в уезде Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа.
Эпицентр землетрясения находился в 102 километрах юго-западнее города Ланьчжоу. Очаг залегал на глубине 35 километров. В зоне произошедшего сейсмособытия повреждены дома, разрушены дороги, также нарушены подача воды и электроэнергии.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) опубликовал информацию о зафиксированном землетрясении магнитудой 6,0.