Не менее 86 человек погибли при землетрясении на северо-западе Китая

Магнитуда землетрясения составила 6,2, оно произошло в провинции Ганьсу.

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Число жертв произошедшего на северо-западе Китая увеличилось до 86 человек. Еще 96 граждан получили ранения. Об этом со ссылкой на официальные лица сообщило китайское информагентство «Синьхуа».

«Число погибших в результате землетрясения в китайской провинции Ганьсу возросло до 86», - рассказали журналисты обновленные данные.

По информации провинциального штаба по оказанию помощи при землетрясении, оно произошло поздно вечером 18 декабря. Магнитуда подземных толчков составила 6,2. Сейсмособытие произошло в уезде Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа.

Эпицентр землетрясения находился в 102 километрах юго-западнее города Ланьчжоу. Очаг залегал на глубине 35 километров. В зоне произошедшего сейсмособытия повреждены дома, разрушены дороги, также нарушены подача воды и электроэнергии.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) опубликовал информацию о зафиксированном землетрясении магнитудой 6,0.