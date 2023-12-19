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Командующий РВСН Каракаев заявил, что у России самое современное ядерное оружие

Алексей Дегтярев
Анастасия Бобылева
23:22 19.12.2023
На заседании коллегии Министерства обороны РФ были подведены итоги работы российских ракетных войск стратегического назначения в прошедшем году.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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В рамках заседания коллегии Министерства обороны РФ были подведены итоги работы российских ракетных войск стратегического назначения в 2023 году.

С февраля прошлого года Россия более чем в пять с половиной раз увеличила выпуск танков, а беспилотников и артиллерийских боеприпасов - практически в семнадцать раз. Об этом, говоря о развитии Вооруженных сил в текущем году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Особое внимание, по его словам, было уделено стратегическим силам.

Первое место в докладе Сергея Шойгу по итогам развития армии и флота в 2023 году занимает модернизация сил ядерного сдерживания. 

«Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведенным до 95%. В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс "Авангард", продолжается оснащение комплексом "Ярс"», - сообщил он.

Как заявил перед заседанием командующий РВСН Сергей Каракаев, на сегодняшний день Вооруженные силы России обладают самым современным ядерным оружием в мире. Он заверил, что задачи, поставленные на 2023 год, были выполнены.

«Если касаться новых ракетных комплексов "Ярс" подвижного грунтового базирования, то в этом году поставлен на боевое дежурство полк в Бологовском ракетном соединении. И этим полком мы завершаем перевооружение группировки "Тополь". На сегодняшний день ракетный комплекс "Тополь" - это уже история», - подчеркнул Каракаев.

Для успешного фукционирования нового вооружения была полностью обновлена инфраструктура. Об этом также сообщил Шойгу, добавив, что за прошедший год для размещения ракетных комплексов «Сармат», «Авангард» и «Ярс» было построено 592 объекта. Также в рамках ядерной триады активно развивается атомный подводный флот. На днях в состав ВМФ был принят седьмой ракетоносец четвертого поколения.

«В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", вооруженный баллистическими ракетами "Булава"», - сообщил глава МО РФ.

Ранее Сергей Каракаев рассказал, что полк гиперзвуковых «Авангардов» встал на боевое дежурство в Оренбургской области. Он добавил, что в дальнейшем ракетные войска стратегического назначения продолжат наращивать группировки.

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