Полк гиперзвуковых «Авангардов» встал на боевое дежурство в Оренбургской области
Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в Оренбургской области в этом году завершилась постановка на боевое дежурство полка, оснащенного комплексами «Авангард». Запись разговора с командующим предоставило Минобороны России.
«Что касается комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком, то мы завершили в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области», - заявил Каракаев.
Сергей Каракаев добавил, что ракетные войска стратегического назначения продолжают наращивать группировки, выполняя задачи 2023 года.
Кроме этого, он сообщил, что в этом году завершилась замена «Тополей» «Ярсами». Это произошло с постановкой на боевое дежурство вооруженного комплексами «Ярс» полка в Бологовском ракетном соединении.
Еще командующий РВСН сказал, что в ходе совершенствования группировки ракет шахтного базирования было увеличено количества заступивших на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет в Козельском ракетном соединении в Калужской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.