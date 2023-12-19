Полк гиперзвуковых «Авангардов» встал на боевое дежурство в Оренбургской области

Командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что полк поставлен на боевое дежурство в Домбаровском ракетном соединении.

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Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в Оренбургской области в этом году завершилась постановка на боевое дежурство полка, оснащенного комплексами «Авангард». Запись разговора с командующим предоставило Минобороны России.

«Что касается комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком, то мы завершили в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области», - заявил Каракаев.

Сергей Каракаев добавил, что ракетные войска стратегического назначения продолжают наращивать группировки, выполняя задачи 2023 года.

Кроме этого, он сообщил, что в этом году завершилась замена «Тополей» «Ярсами». Это произошло с постановкой на боевое дежурство вооруженного комплексами «Ярс» полка в Бологовском ракетном соединении.

Еще командующий РВСН сказал, что в ходе совершенствования группировки ракет шахтного базирования было увеличено количества заступивших на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет в Козельском ракетном соединении в Калужской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.