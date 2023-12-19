Армия Армия Армия

Полк гиперзвуковых «Авангардов» встал на боевое дежурство в Оренбургской области

16:18 19.12.2023
Командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что полк поставлен на боевое дежурство в Домбаровском ракетном соединении.
Полк гиперзвуковых «Авангардов» встал на боевое дежурство в Оренбургской области
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в Оренбургской области в этом году завершилась постановка на боевое дежурство полка, оснащенного комплексами «Авангард». Запись разговора с командующим предоставило Минобороны России. 

«Что касается комплекса «Авангард» с планирующим крылатым блоком, то мы завершили в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области», - заявил Каракаев. 

Сергей Каракаев добавил, что ракетные войска стратегического назначения продолжают наращивать группировки, выполняя задачи 2023 года. 

Кроме этого, он сообщил, что в этом году завершилась замена «Тополей» «Ярсами». Это произошло с постановкой на боевое дежурство вооруженного комплексами «Ярс» полка в Бологовском ракетном соединении. 

Еще командующий РВСН сказал, что в ходе совершенствования группировки ракет шахтного базирования было увеличено количества заступивших на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет в Козельском ракетном соединении в Калужской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.