Главу самарского ГУ МЧС Бойко заключили под стражу до 15 февраля

Олега Бойко обвиняют в получении взяток в размере 25 миллионов рублей.

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Главу ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко, обвиняемого за получение взяток в размере 25 миллионов рублей, заключили под стражу до 15 февраля, передает корреспондент «Звезды» из Басманного суда города Москвы.

По данным следствия, глава управления получал взятки в обмен на покровительство двух коммерческих представителей, которые также были задержаны. Бойко покрывал работы по организации пожарной безопасности.

Ранее подробности дела раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, подозреваемый получил специальную кредитную карту, на которую и переводились деньги, позже он снимал с нее наличные в банкоматах.