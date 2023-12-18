Хинштейн раскрыл детали дела о взятках против главы самарского ГУ МЧС Бойко

По информации Хинштейна, в самарском МЧС работала отлаженная коррупционная схема с покровительством частной компании в сфере пожарной безопасности.

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В Самарской области действовала незаконная схема покровительства частной компании в сфере пожарной безопасности по стороны руководства регионального МЧС. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил подробности резонансной коррупционной истории с участием частной компании «Витязь» и начальника ГУ МЧС России по Самарской области генерала-майора Олега Бойко. Его задержали сегодня по обвинению в многомиллионных взятках.

Как пояснил Хинштейн для передачи незаконного вознаграждения использовалась кредитка.

«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы», - рассказал Хинштейн.

По данным депутата, доход от взяток превысил 25 млн рублей.

Кроме Бойко по уголовному делу проходят руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Среди улик, по данным Хинштейна, «черная бухгалтерия» с информацией о «регулярных передачах взяток генералу».

Хинштейн отметил, что совместная операция ФСБ и СКР совпала с планами Бойко увольняться из МЧС с переходом на работу в региональное правительство.