Хинштейн раскрыл детали дела о взятках против главы самарского ГУ МЧС Бойко
В Самарской области действовала незаконная схема покровительства частной компании в сфере пожарной безопасности по стороны руководства регионального МЧС. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил подробности резонансной коррупционной истории с участием частной компании «Витязь» и начальника ГУ МЧС России по Самарской области генерала-майора Олега Бойко. Его задержали сегодня по обвинению в многомиллионных взятках.
Как пояснил Хинштейн для передачи незаконного вознаграждения использовалась кредитка.
«За продвижение интересов «Витязя» генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы», - рассказал Хинштейн.
По данным депутата, доход от взяток превысил 25 млн рублей.
Кроме Бойко по уголовному делу проходят руководители «Витязя» Ян Гущин и Елена Тютюнник. Среди улик, по данным Хинштейна, «черная бухгалтерия» с информацией о «регулярных передачах взяток генералу».
Хинштейн отметил, что совместная операция ФСБ и СКР совпала с планами Бойко увольняться из МЧС с переходом на работу в региональное правительство.